Χαλκιδική: Ακρωτηριάστηκε 30χρονος σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Νικήτη

Ένας άνδρας ηλικίας 30 ετών τραυματίστηκε σοβαρότατα σε τροχαίο ατύχημα όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με σφοδρότητα με όχημα στο 37ο χιλιόμετρο Μουδανιών - Σιθωνίας στο ύψος της Νικήτης.



Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και μηχανή ταχείας ανταπόκρισης με συνολικά τρεις διασώστες, οι οποίοι προχώρησαν σε ενέργειες ακινητοποίησης, αιμόστασης και αναζωογόνησης του τραυματία. Ο 30χρονος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο κάτω άκρο.



Αφού σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου με ασθενοφόρο και από εκεί στη Θεσσαλονίκη.



Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα τροχαίας του Πολυγύρου.