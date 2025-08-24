Σοβαρό τροχαίο στην ε.ο. Αγρινίου – Θέρμου: Σοβαρά τραυματισμένο ανήλικο κοριτσάκι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) λίγο πριν τις 19:30, στην εθνική οδό Αγρινίου – Θέρμου, στο ύψος της Κάτω Τραγάνας, κοντά στην Παραβόλα.



Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα, έχοντας στο πλευρό της την ανήλικη κόρη της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, χτύπησε σε πινακίδα και κατέληξε αναποδογυρισμένο σε παρακείμενο χωράφι.



Η μικρή εκσφενδονίστηκε από το όχημα, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η μητέρα της, οδηγός του Ι.Χ., φέρει ελαφρά τραύματα.



Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία Αγρινίου, η οποία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

