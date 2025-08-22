Λευκάδα: Ιταλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε σε τροχαίο με γουρούνα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Λευκάδα στην επαρχιακή οδό Νυδριού – Βασιλικής, στην ευρύτερη περιοχή του Ελλομμένου, λίγο πριν τη στροφή για Δεσίμι.

Όχημα τύπου ATV (γνωστό και ως «γουρούνα»), στο οποίο επέβαιναν δύο Ιταλοί τουρίστες —οδηγός και συνοδηγός— εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της 22χρονης συνοδηγού.

Η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, αλλά σταθερή. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.