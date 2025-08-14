Με παντόφλα» αντί γέφυρας η σύνδεση της Λευκάδας με την ηπειρωτική Ελλάδα

Με ένα ανοιχτού τύπου επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο τις γνωστές μας «παντόφλες» θα γεφυρωθεί η Λευκάδα με την ηπειρωτική χώρα προσωρινά.

Η απίστευτη ταλαιπωρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του δημοφιλούς και πανέμορφου νησιού ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου, όταν η πλωτή γέφυρα της Λευκάδας έκλεισε για τη διέλευση σκαφών διότι είχε λήξει και η παράταση που δόθηκε πέρυσι για το πιστοποιητικό ασφαλείας της.

Το κλείσιμο της γέφυρας έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τουρισμό, καθώς επηρεάζει την πρόσβαση στο νησί από θαλάσσης και δημιουργεί προβλήματα για τους επαγγελματίες και τους κατοίκους.

Credits: ilefkada.gr

Την Πέμπτη (14/8) η πλωτή γέφυρα γέφυρα της Λευκάδας ξεκίνησε το ταξίδι της για το ναυπηγείο που θα μείνει περίπου δύο μήνες προκειμένου να επισκευαστεί και να επιστρέψει πίσω στη βάση της.

Το οχηματαγωγό Παναγία Φανερωμένη βρίσκεται ήδη στον πορθό της Λευκάδας, σύμφωνα με φωτορεπορτάζ της ιστοσελίδα ilefkada.gr, και θα ξεκινήσει να αξιοποιείται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης για την πλωτή γέφυρα.