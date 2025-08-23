Τραγωδίες με ATV («γουρούνες»): Από τη διασκέδαση στο νοσοκομείο σε δευτερόλεπτα

Μια νυχτερινή βόλτα στη Μύκονο εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τον 49χρονο CEO της Volt, Thomas Greenwood. Σύμφωνα με την αστυνομία στις 05:44 τα ξημερώματα της 20ης Αυγούστου, στη δημοτική οδό Άνω Μερά – Αγριλιά, το ATV («γουρούνα») που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε τοιχίο σπιτιού και ανατράπηκε. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο Greenwood εκτινάχθηκε σε παρακείμενο οικόπεδο, τραυματίζοντας σοβαρά το σώμα του.Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν διέθετε την απαιτούμενη άδεια οδήγησης ούτε αν φορούσε κράνος, ενώ εξετάζεται αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ουσίες.

Το ατύχημα που φέρνει ξανά στο φως τον κίνδυνο των τετράτροχων μοτοσυκλετών

Το συμβάν αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Αναδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο επικίνδυνα είναι τα All-Terrain Vehicles που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στα ελληνικά νησιά. Πρόκειται για βαριά, δυσκίνητα οχήματα με υψηλό κέντρο βάρους, τα οποία γίνονται ασταθή σε στροφές. Ένα απότομο φρενάρισμα ή μια λακκούβα αρκούν για να εκτοξεύσουν οδηγό και συνεπιβάτες στο οδόστρωμα – ή και σε γκρεμό, οι οποίοι είναι χαλαροί και δεν προσέχουν αυτή την αντίδραση.

Οι δρόμοι των νησιών είναι στενοί, κακοσυντηρημένοι, γεμάτοι στροφές και χωρίς φωτισμό. Παρ’ όλα αυτά, οι «γουρούνες» συνεχίζουν να δίνονται σε τουρίστες που συχνά δεν έχουν οδηγήσει ξανά τέτοιο όχημα.

Τα ανησυχητικά στατιστικά

Τον τελευταίο μήνα έχουν καταγραφεί σοβαρά τροχαία με «γουρούνες» σε Αίγινα, Χανιά, Ζάκυνθο και Ρόδο. Το 2024, η Τροχαία κατέγραψε πέντε θανατηφόρα ατυχήματα με ATV, έξι σοβαρούς τραυματισμούς και 40 ελαφρύτερους. Στη χώρα μας κυκλοφορούν πάνω από 31.000 «γουρούνες», ωστόσο οι πραγματικοί αριθμοί πιθανόν είναι μεγαλύτεροι.

Ειδικό δίπλωμα – Η συζήτηση που δεν λέει να κλείσει

Οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ και χρόνια. Ο Άρης Ζωγράφος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, τονίζει: «Οι “γουρούνες” ενσωματώνουν χαρακτηριστικά και από μοτοσυκλέτες και από αυτοκίνητα, αλλά δεν διαθέτουν ούτε την ενεργητική ασφάλεια της πρώτης ούτε την παθητική της δεύτερης.

Είναι επικίνδυνες αν ο οδηγός δεν ξέρει πώς να τις χειριστεί». Το 2018 επιχειρήθηκε να περιοριστεί η κυκλοφορία τους στους ασφαλτοστρωμένους δρόμους, αλλά η ρύθμιση κατέρρευσε λόγω αντιδράσεων των επιχειρηματιών ενοικίασης. Έκτοτε, το θέμα παραμένει άλυτο, με την ευθύνη να μετατίθεται στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Γιατί γίνονται τόσα ατυχήματα

Οι «γουρούνες» σχεδιάστηκαν για εκτός δρόμου χρήση. Στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνται ως αγροτικά εργαλεία ή οχήματα για κυνήγι. Στην Ελλάδα όμως, έχουν μετατραπεί σε τουριστικό trend, με οδηγούς άπειρους να τις χειρίζονται σε στενούς, γεμάτους κίνηση δρόμους.Αναβάτες χωρίς εμπειρία κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, συχνά χωρίς κράνος (ή με ένα απλό ποδηλατικό), που δεν προσφέρει καμία ουσιαστική προστασία. Τα ελαστικά, σχεδιασμένα για λάσπη ή χώμα, γλιστρούν στην κακή, συχνά, άσφαλτο, ενώ μια απότομη κίνηση πανικού στο τιμόνι αρκεί για να ανατραπεί το όχημα.

Οι βασικές συμβουλές για την ασφάλεια

Αν σκοπεύεις να οδηγήσεις ATV στις διακοπές σου, σκέψου καλά. Η «γουρούνα» δεν είναι παιχνίδι και δεν συγχωρεί λάθη. Η στιγμή που θα νιώσεις σιγουριά και θα αυξήσεις ταχύτητα, είναι και η πιο επικίνδυνη. Δες και το video του TAFE (Digital Farming, Gardening, Bush & Pests) και μην αυτοσχεδιάζεις. Πριν ξεκινήσεις φόρα κράνος (κανονικό και όχι διακοσμητικό) και ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες:

Μην οδηγείς με σαγιονάρες

Έχε τα πόδια πάντα πάνω στα μαρσπιέ

Κάνε ήπιες κινήσεις στην οδήγηση (γκάζι και φρένο)

Γέρνε το σώμα προς το εσωτερικό της στροφής

Αν το ATV σηκωθεί στις δύο πλαϊνές ρόδες άφησε το γκάζι και στρίψε το τιμόνι από την πλευρά που πατά στο έδαφος

Μην αλλάζεις απότομα πορεία (κίνδυνος ανατροπής)

Στις απότομες ανηφόρες γείρε το σώμα ελαφρά προς τα εμπρός