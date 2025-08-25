Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση ο Tom Greenwood - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του τροχαίου στη Μύκονο

Σταθερή αλλά σοβαρή παραμένει η κατάσταση του CEO της Volt, Tom Greenwood, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στη Μύκονο, τα ξημερώματα της Τετάρτης 20 Αυγούστου, όταν οδηγούσε σε δρόμο του νησιού με γουρούνα.

Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας να υποστεί πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω. Ο 49χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου –ενώ δεχόταν τις πρώτες βοήθειες– υπέστη και έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Η γυναίκα που τον συνόδευε ήταν εκείνη που κινητοποίησε την ιδιωτική ασφαλιστική του εταιρεία, η οποία απέστειλε ελικόπτερο για τη μεταφορά του. Ωστόσο, οι γιατροί που τον εξέτασαν διασωληνωμένο έκριναν πως η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά επιβαρυμένη και δεν επέτρεπε αεροδιακομιδή με ιδιωτικό μέσο, καθώς οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν εξαιρετικά περιορισμένες.

Τελικά, οργανώθηκε αερομεταφορά με μέριμνα του ΕΚΑΒ και με ειδικό αεροσκάφος διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, η οποία διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο επιχειρηματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο

Την ίδια ώρα, στο φως έρχονται οι λεπτομέρειες του τροχαίου ατυχήματος, το οποίο οδήγησε στον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Tom Greenwood.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA και η εκπομπή «Live News», λίγα λεπτά μετά τις 5 το πρωί της Τετάρτης (20/8), ο επιχειρηματίας έφυγε από το νυχτερινό κέντρο που διασκέδαζε και κατευθυνόταν στο χώρο διαμονής του, οδηγώντας γουρούνα. Ο Tom Greenwood είχε πάρει το δρόμο Αγραρίου προς Νέα Μερά.

Πρόκειται για έναν δρόμο που κρύβει αρκετές παγίδες, με συνεχείς στροφές αλλά και γκρεμούς, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός.

Σε μια στροφή δίπλα στο χωριό Κουκουλού, ο 49χρονος επιχειρηματίας, για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε πέτρινο τοιχίο και έπεσε από υπερυψωμένο σημείο σε αυλή σπιτιού. Οι -εξαιρετικά βαριές- πέτρες από το τοιχίο έπεσαν πάνω του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μάλιστα, στο συγκεκριμένο σημείο γίνονται τροχαία αρκετά συχνά. Δύο μέρες μετά το τροχαίο του Tom Greenwood, στο ίδιο σημείο είχαν ατύχημα δύο τουρίστριες από το Ισραήλ, που οδηγούσαν και αυτές γουρούνα. Παράλληλα, το 2019, στην ίδια μάντρα, ένα αυτοκίνητο «έφυγε» από το δρόμο και «καρφώθηκε» στην αυλή.

Ποιος είναι ο Tom Greenwood

Ο Tom Greenwood είναι ο ιδρυτής της Volt, μιας ταχέως αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής fintech εταιρείας με έδρα το Λονδίνο, η οποία ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και τις real-time τραπεζικές συναλλαγές μέσω open banking.

Η Volt ιδρύθηκε το 2019 και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών πληρωμών στην Ευρώπη.

Ο Greenwood θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο του ευρωπαϊκού fintech, με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που μετασχηματίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.