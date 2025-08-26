Tom Greenwood: Άνοιξε τα μάτια του ο δισεκατομμυριούχους - Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί του

Ενθαρρυντικά είναι τα τελευταία νέα της υγείας του Tom Greenwood λίγες μέρες μετά το σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα που είχε στη Μύκονο με γουρούνα.

Σύμφωνα με το Mega, από τη διαδικασία της αποσωλήνωσης που έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα (25/8) έχει προκύψει οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για τον δισεκατομμυριούχο ο οποίος πλέον έχει ανοίξει τα μάτια του ενώ αντιδρά και με τους γύρω του.

Σε αυτή τη φάση, οι άνθρωποι του Γενικού Κρατικού Νίκαιας που τον παρακολουθούν, μειώνουν τα κατασταλτικά φάρμακα με σκοπό ο οργανισμός του Tom Greenwood να αυτονομηθεί και να αρχίσει να αναπνέει από μόνος του.

Η συγκεκριμένη διαδικασία, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα ενώ έχουν σημειωθεί και αναποδιές. Παρ' όλα αυτά οι γιατροί συγκρατημένα αισιόδοξοι για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του δισεκατομμυριούχου.

Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο

Την ίδια ώρα, στο φως έρχονται οι λεπτομέρειες του τροχαίου ατυχήματος, το οποίο οδήγησε στον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Tom Greenwood.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA και η εκπομπή «Live News», λίγα λεπτά μετά τις 5 το πρωί της Τετάρτης (20/8), ο επιχειρηματίας έφυγε από το νυχτερινό κέντρο που διασκέδαζε και κατευθυνόταν στο χώρο διαμονής του, οδηγώντας γουρούνα. Ο Tom Greenwood είχε πάρει το δρόμο Αγραρίου προς Νέα Μερά.

Πρόκειται για έναν δρόμο που κρύβει αρκετές παγίδες, με συνεχείς στροφές αλλά και γκρεμούς, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός.

Σε μια στροφή δίπλα στο χωριό Κουκουλού, ο 49χρονος επιχειρηματίας, για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε πέτρινο τοιχίο και έπεσε από υπερυψωμένο σημείο σε αυλή σπιτιού. Οι -εξαιρετικά βαριές- πέτρες από το τοιχίο έπεσαν πάνω του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μάλιστα, στο συγκεκριμένο σημείο γίνονται τροχαία αρκετά συχνά. Δύο μέρες μετά το τροχαίο του Tom Greenwood, στο ίδιο σημείο είχαν ατύχημα δύο τουρίστριες από το Ισραήλ, που οδηγούσαν και αυτές γουρούνα. Παράλληλα, το 2019, στην ίδια μάντρα, ένα αυτοκίνητο «έφυγε» από το δρόμο και «καρφώθηκε» στην αυλή.

Ποιος είναι ο Tom Greenwood

Ο Tom Greenwood είναι ο ιδρυτής της Volt, μιας ταχέως αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής fintech εταιρείας με έδρα το Λονδίνο, η οποία ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και τις real-time τραπεζικές συναλλαγές μέσω open banking.

Η Volt ιδρύθηκε το 2019 και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών πληρωμών στην Ευρώπη.

Ο Greenwood θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο του ευρωπαϊκού fintech, με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που μετασχηματίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.