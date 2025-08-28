Πιερία: Θρήνος για το 9χρονο κοριτσάκι - Διασωληνωμένη η αδελφή της, κατέρρευσε ο πατέρας της

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27/8) στην Πιερία με ένα 9χρονο κοριτσάκι να χάνει τη ζωή του και την 11χρονη αδελφή της να δίνει μάχη για τη ζωή της μετά από σφοδρό τροχαίο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο, με το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρον η μητέρα των δύο κοριτσιών να χάνει -υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τον επαρχιακό δρόμο και να πέσει σε δέντρο.

Φωτ.: odigos-pierias.gr

Από τη σφοδρή σύγκρουση η 9χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα και πυροσβέστες χρειάστηκε να την απεγκλωβίσουν από το όχημα, ενώ η αδελφή της είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι γιατροί έκριναν σκόπιμη τη μεταφορά της στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Η μητέρα των κοριτσιών φέρει ελαφρά τραύματα και παραμένει στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Κατέρρευσε ο πατέρας όταν έφτασε στο σημείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια μένει μόνιμα στη Γερμανία, τόπο καταγωγής της 35χρονης και φέρεται να επισκέφτηκαν την Ελλάδα για διακοπές, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας. Μάλιστα, το αυτοκίνητο ανήκει στην πεθερά της 35χρονης.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας των κοριτσιών και σύζυγος της 35χρονης, ο οποίος πήγε στο σημείο και έπαθε σοκ ακούγοντας τα τραγικά νέα. Όλοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Τροχαία.