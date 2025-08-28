Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκροί δύο 16χρονοι σε τροχαίο δυστύχημα - Σοκάρουν οι φωτογραφίες

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/8) στην περιοχή της Κορησού Καστοριάς, όπου σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή επιβατικού οχήματος.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Καστοριάς-Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό, με θύματα δύο νέους ανθρώπους.

Ένα λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν ένας νεαρός και μία νεαρή, σύμφωνα με πληροφορίες ανήλικοι ηλικίας 16 ετών, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Φωτ.: oladeka.gr

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα, καθιστώντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη για τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Τελικά, από το όχημα απεγκλωβίστηκαν δύο 16χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι όμως ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να απελευθερώσουν τους επιβάτες από το όχημα.

Χωρίς τις αισθήσεις τους #απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής και ανατροπής του οχήματος, στην περιοχή Κορησός Καστοριάς. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Άμεσα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικου μετέφεραν τους δύο νέους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οικογένειες των δύο θυμάτων τους αναζητούσαν από αργά χθες το βράδυ.

Φωτ.: oladeka.gr

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν άγνωστες, ενώ τα αρμόδια όργανα αναλαμβάνουν τη διερεύνηση των αιτίων.