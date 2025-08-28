Θρήνος στην Καστοριά: Η «τρελή» πορεία που οδήγησε σε τραγωδία - Τους αναζητούσαν οι γονείς για ώρες

Σε βαρύ πένθος έχουν βυθιστεί τα χωριά Μαυροχώρι και Πολυκάρπη Καστοριάς, μετά την τραγική είδηση του θανάτου δύο 16χρονων σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/8), στην εθνική οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 16χρονος -που οδηγούσε το ΙΧ- από το Μαυροχώρι και η συνομήλικη συνεπιβάτιδα από την Πολυκάρπη βρήκαν τραγικό θάνατο, όταν το λευκό αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν, ξέφυγε από την πορεία του, βρέθηκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρα.

Φωτ.: oladeka.gr

Η τραγωδία έγινε αντιληπτή λίγο πριν τις 06:00 το πρωί, όταν διερχόμενος οδηγός εντόπισε τα συντρίμμια του αυτοκινήτου και ειδοποίησε ΕΛΑΣ και Πυροσβεστική.

Παραμένει αδιευκρίνιστο πώς οι ανήλικοι βρέθηκαν στο τιμόνι, έχοντας καταφέρει να πάρουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικογένειές τους, τους αναζητούσαν από το προηγούμενο βράδυ.

Η «τρελή» πορεία του ΙΧ - Ίχνη φρεναρίσματος στον δρόμο

Το όχημα φαίνεται να κινούταν με μεγάλη ταχύτητα και να ακολούθησε «τρελή» πορεία, καθώς προσέκρουσε και ξερίζωσε δύο δέντρα, πέρασε από φράχτη και σταμάτησε μόνο όταν χτύπησε σε νέο δέντρο.

Στο σημείο υπάρχουν εμφανή ίχνη φρεναρίσματος, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει κάποιο εμπόδιο, ωστόσο η υπερβολική ταχύτητα φαίνεται πως αποδείχθηκε μοιραία για τους δύο 16χρονους.

Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά / Φωτ.: ΕΡΤ News

Η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση στις 05:50, ενώ οι πυροσβέστες που έσπευσαν βρέθηκαν μπροστά σε άμορφη μάζα σιδερικών, γεγονός που κατέστησε τον απεγκλωβισμό των δύο παιδιών εξαιρετικά δύσκολο.

Μετά από ώρα, οι δύο ανήλικοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.