Τροχαίο στην Καστοριά: Ράγισαν καρδιές στο «τελευταίο αντίο» στα δύο 16χρονα που σκοτώθηκαν

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Καστοριά, καθώς χθες, Παρασκευή 29 Αυγούστου, τελέστηκε η κηδεία των δύο 16χρονων παιδιών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Πέμπτης. Το τελευταίο «αντίο» ειπώθηκε σε κλίμα οδύνης.

«Σαν κεραυνός έπεσε η πολύ θλιβερή είδηση, σαν φωτιά που έκαψε το σπίτι τους, το χωριό και την περιοχή όλη. Ήταν ευγενικό και τρυφερό παιδί. Τον έβλεπα συχνότερα από όλους τους άλλους μαθητές μου, καθώς συναντιόμασταν συνεχώς στην εκκλησία του χωριού μας, την οποία χαιρόταν να υπηρετεί», δήλωσε γεμάτη θλίψη η δασκάλα του 16χρονου, όπως μετέδωσε το MEGA.

Το χαμόγελο της 16χρονης θα μείνει χαραγμένο στις μνήμες των αγαπημένων της. «Κόρη, αδελφή, εγγονή, ανιψιά, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις καρδιές όλων μας για το φωτεινό της χαμόγελο και την καλοσύνη της».



Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης. Τα παιδιά φέρονται να είχαν πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας του 16χρονου για μια σύντομη βόλτα.

Τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ωστόσο τα σημάδια από τα φρεναρίσματα που εντοπίστηκαν στον δρόμο δείχνουν ότι το 16χρονο αγόρι που οδηγούσε το αυτοκίνητο, προσπάθησε να ακινητοποιήσει το όχημα πριν αυτό εκτραπεί, γκρεμίσει συρματόπλεγμα και καταλήξει σε χωράφι.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν δύσκολη, με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα να παλεύουν για αρκετή ώρα ώστε να απελευθερώσουν τα άψυχα σώματα των δύο εφήβων από τα συντρίμμια. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι οικογένειές τους, τους αναζητούσαν από το προηγούμενο βράδυ.