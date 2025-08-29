Πένθος στην Καστοριά: Κηδεύονται οι δύο 16χρονοι - Τα σενάρια των Αρχών για το τροχαίο δυστύχημα

Σε κατάσταση σοκ εξακολουθεί να βρίσκεται η τοπική κοινωνία στην Καστοριά, μετά τον χαμό των δύο 16χρονων, το οποίων το νήμα της ζωής κόπηκε τόσο ξαφνικά τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/8).

Σήμερα, θα τελεστούν οι κηδείες των δύο αδικοχαμένων ανηλίκων, ενώ όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες στην περιοχή έχουν ματαιωθεί.

Οι οικογένειες τους και οι συμμαθητές των δύο παιδιών έχουν βυθιστεί στη θλίψη και περιμένουν τις απαντήσεις από το πόρισμα των ειδικών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 16χρονος -που οδηγούσε το ΙΧ- από το Μαυροχώρι και η συνομήλικη συνεπιβάτιδα από την Πολυκάρπη βρήκαν τραγικό θάνατο, όταν το λευκό αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν, ξέφυγε από την πορεία του, βρέθηκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρα.

Όπως αναφέρει το STAR, το σημείο που έγινε το δυστύχημα είναι μια μεγάλη ευθεία, με τα ίχνη από το φρενάρισμα στο οδόστρωμα να δείχνουν πως πρέπει να συνέβη κάτι απρόβλεπτο.

Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Η Αστυνομία εξετάζει τρία σενάρια για το τροχαίο δυστύχημα: