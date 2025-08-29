Θανατηφόρο τροχαίο στο Αλιβέρι: ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή και έπιασαν φωτιά - Ένας νεκρός

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, το πρωί, στην Εύβοια. Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν αυτοκίνητο- τζιπ με μηχανή στην περιοχή «Ποντικού» στο Αλιβέρι.



Από τη σφοδρή σύγκρουση, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από τον δρόμο μέσα σε χωράφι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.

Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου.



Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική και η αστυνομία.

Μάλιστα διεκόπη και η κυκλοφορία των οχημάτων, διότι το τροχαίο έγινε στον κεντρικό δρόμο Αλιβερίου – Χαλκίδας.



Evima.gr

Ιαβέρης στο Flash.gr: «Φοβάμαι στον δρόμο»

Αυτή είναι η καθημερινότητα στην ελληνική άσφαλτο, λέει στο flash.gr ο κ. Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και οδηγός αγώνων. Το τίμημα που πληρώνουμε στη χώρα μας είναι βαρύ. Παιδιά χάνονται, σπίτια «κλείνουν», όνειρα μένουν ανεκπλήρωτα. Τα τροχαία δυστυχήματα, αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για νέους ηλικίας 15 έως 30 ετών, τονίζει.

«Ναι, αυτό είναι η καθημερινότητα. Έχουμε δύο νεκρούς κάθε μέρα στην Ελλάδα, δύο με τρεις νεκρούς κάθε μέρα στη χώρα μας, δύο με τρεις παραπληγικούς, ανάπηρους, ακρωτηριασμένους και πάνω από δέκα σχετικά πιο ελαφρά τραυματίες που όμως είναι κι αυτοί σοβαρά. Δηλαδή μιλάμε για κατάγματα, μιλάμε για αποκαταστάσεις με επεμβάσεις, με βίδες, με νάρθηκες… Το πιο “ελαφρά τραυματίες” στο οποίο αναφερόμαστε, είναι σοβαρό, δεν αστείο.



Δυστυχώς φωνάζουμε και λέμε επανειλημμένα, ότι τα θύματα είναι κυρίως νέα παιδιά. Μπορεί και ανήλικα, μπορεί και μόλις έχουν ενηλικιωθεί. Άρα όταν βγάζουμε κατά μέσο όρο 650 με 670 νεκρούς κάθε χρόνο συν κάποιους που χάνουν τη ζωή τους μετά από έναν ή δύο μήνες και φτάνουμε στους 700-750 και άλλους τόσους σοβαρά τραυματίες, τότε μιλάμε για το μέγιστο εθνικό θέμα, για το οποίο φωνάζουμε τόσα πολλά χρόνια».