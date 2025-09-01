Βουβός πόνος και τριήμερο πένθος στο Αλιβέρι για το ζευγάρι που «έφυγε μαζί» σε τροχαίο

Με δάκρυα στα μάτια και βαριά καρδιά η τοπική κοινωνία στη Νέα Λάμψακο, στην Εύβοια αποχαιρέτησε τον Γιάννη Καράπα και την σύζυγό του Λίλα Κρόκου. Το ανδρόγυνο άφησε πίσω του τρια παιδιά ορφανά και μια γειτονιά βυθισμένη στη θλίψη από τον αδόκητο χαμό τους.

Η κηδεία του 45χρονου Γιάννη Καράπα και της συζύγου του, Λίλας Κρόκου, 41 ετών, έγινε από τον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο, παρουσία πλήθους συγγενών και φίλων. Ο ιερέας που τέλεσε τη νεκρώσιμο ακολουθία είπε πως «ήταν δύο άγγελοι που αποφάσισαν να μη χωρίσουν ούτε στη ζωή ούτε στον θάνατο».

Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία ανήλικα παιδιά.

Το ζευγάρι ενεπλάκη σε τροχαίο την περασμένη Παρασκευή, που είχε ως αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του 45χρονου, ενώ η 41χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπυο κατέληξε.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η μοτοσικλέτα που επέβαινε το ζευγάρι επιχείρησε προσπέραση και συγκρούστηκε μετωπικά με το Ι.Χ. τζιπ που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προκλήθηκε πυρκαγιά, καταστρέφοντας ολοσχερώς τα δύο οχήματα. Το δίκυκλο εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά, μέσα σε χωράφι, ενώ ο οδηγός του σκοτώθηκε επί τόπου.