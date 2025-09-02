Πέθανε ο Σπύρος Κοκοτός: Ο εμβληματικός αρχιτέκτονας και πρωτοπόρος του ελληνικού τουρισμού

Ο Σπύρος Κοκοτός, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες αρχιτέκτονες, άφησε την τελευταία του πνοή.

Γεννημένος το 1933 στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο Κοκοτός θεωρούνταν ένας από τους πρωτοπόρους του ποιοτικού τουρισμού στη χώρα. Η ιστορία του συνδέθηκε άρρηκτα με τον σχεδιασμό και την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων, ειδικά στην περιοχή της Ελούντας, όπου δημιούργησε τα θρυλικά ξενοδοχεία Elounda Mare, Porto Elounda και Elounda Peninsula.

Τον θάνατο του Σπύρου Κοκοτού ανακοίνωσε μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ο γιος του Φώτης το πρωί τη Τρίτης (2/9).

Ο καπετάν Σπύρος λάτρευε την ιστιοπλοΐα. Φέτος δεν πρόλαβε να πάει για ψάρεμα με τους φίλους του όπως πήγε πέρσι, τέτοιες μέρες. Προχθές το απόγευμα, στο νοσοκομείο, τραβήξαμε μαζί ένα βίντεο που λέγαμε για το ταξίδι που θα κάναμε «με τις κοπέλες μας», με το λατρεμένο σκαρί του, την «Ελιάνα». Η μαμά ήταν δίπλα του. Έφυγε ήσυχος» έγραψε.

Το έργο και η κληρονομιά του

Η σχεδιαστική φιλοσοφία του Σπύρου Κοκοτού χαρακτηριζόταν από την αρμονική ενσωμάτωση των κτισμάτων στο φυσικό περιβάλλον, την εκτεταμένη χρήση τοπικών υλικών και τη δημιουργία χώρων που προσέφεραν ιδιωτικότητα και υψηλή αισθητική.

Εκτός από τα εμβληματικά ξενοδοχεία της Ελούντας, είχε σχεδιάσει και άλλα σημαντικά συγκροτήματα, όπως το Porto Carras στη Χαλκιδική και το Club Med στην Κω. Επίσης, διετέλεσε επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της τουριστικής πολιτικής της Ελλάδας.