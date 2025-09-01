Έφυγε από τη ζωή στα 53 της η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 53 ετών άφησε την Κυριακή (31/8) η δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη Κατερίνα Ζαχαράκη, μετά από μια άνιση μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της.

Η Κατερίνα Ζαχαράκη, κόρη του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Ζαχαράκη, είχε σπουδάσει Οικονομικά. Εργάστηκε για χρόνια στην TV100 ως οικονομική συντάκτρια και παρουσιάστρια οικονομικών εκπομπών, ενώ τα τελευταία χρόνια απασχολούνταν στην ΑΑΔΕ.

Την απώλεια γνωστοποίησε ο πατέρας της μέσω μιας ανάρτησης, γράφοντας: «Σήμερα έχασα την πολυαγαπημένη μου Κατερίνα ύστερα από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο. Η ψυχούλα της να αναπαύεται στη γειτονιά των Αγγέλων. Αβάσταχτος ο πόνος!!! Ο Πανάγαθος να μας δίνει κουράγιο να αντέξουμε αυτήν την τραγωδία».