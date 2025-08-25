Δημήτρης Κωνσταντάρας: Οι διάσημοι φίλοι του, τον αποχαιρετούν

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από συλλυπητήρια μηνύματα των διάσημων φίλων του Δημήτρη Κωνσταντάρα, αλλά και ανθρώπων που απλώς παρακολουθούσαν τη δουλειά του στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες και στα περιοδικά όλα αυτά τα χρόνια και λυπήθηκαν που έφυγε από τη ζωή. «Όχι Μήτσο μου. Όχι κι εσύ», έγραψε στο Facebook η Έλενα Ακρίτα με την οποία είχαν συνεργαστεί στην εκπομπή «Κυριακάτικα» της ΕΡΤ1.

Η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε με τρυφερά λόγια για εκείνον. «Καλό ταξίδι σε έναν άνθρωπο που πάντα πίστευε στα νέα παιδιά. Σε έναν άνθρωπο που πάντα κάτι είχε να πει και να σου πει. Είτε με τα λόγια είτε απλά με την παρουσία του. Κουράγιο στην όμορφη οικογένεια που αφήνει πίσω».

φωτογραφία Instagram

«Καλό ταξίδι. Σας ευχαριστώ για όλα» θέλησε μόνο να γράψει στο Instagram η Μαρία Μπεκατώρου.

φωτογραφία Instagram

«Βρε Νατάσα, σε εχω πεθυμήσει αφάνταστα, αλλά δεν θέλω να σε δω γιατί θα βάλω τέτοια κλάματα που θα γίνω ρεζίλι. Αλλά να το ξέρεις». Ήταν το τελευταίο μήνυμα που μου έστειλες πριν λίγες μέρες. Δεν μου είναι εύκολο να σε αποχαιρετήσω έτσι απλά, μετά από όσα έχουμε ζήσει τόσα χρόνια… Πονάνε τα μέσα μου, Δημήτρη… Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου ως ο ανεπανάληπτος δάσκαλος, ο υπέροχος φίλος, ο ξεχωριστός άνθρωπος, ο μαχητής μέχρι το τέλος… Η Βίκυ, η Παυλίνα, o Λάμπρος είναι τυχεροί που σε είχαν στην ζωή τους», έγραψε, φανερά στεναχωρημένη, η Νατάσα Ράγιου.

«Δάσκαλο» τον αποκάλεσε ο Γιώργος Λιάγκας και έγραψε το δικό του «αντίο» προς τον δημοσιογράφο. «Δάσκαλε σ’ ευχαριστώ για την ευκαιρία, σ’ ευχαριστώ για όλα. Ένας γελαστός, καλός και θετικός άνθρωπος έφυγε. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και εκτίμηση. Συλλυπητήρια στην οικογένεια».

φωτογραφία Instagram

Στιγμές τους από τα παλιά θυμήθηκε ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα στον Δημήτρη Κωνσταντάρα… Δίπλα του έκανα την πρώτη μεγάλη αποστολή της καριέρας μου, τον Σεπτέμβριο του 1983 στο Μαρόκο. Μεσογειακοί αγώνες και μαζί με τον Γιάννη Θεοδωρακόπουλο και τον Γιάννη Μαμουζέλο καλύπταμε τους αγώνες για την ΕΡΤ… Κάθε μέρα μου μάθαινε και κάτι καινούριο καθώς ήξερε πραγματικά αυτό το μέσο, την τηλεόραση απέξω και ανακατωτά, ενώ τα βράδια καθόμασταν να φάμε και μας έλεγε, με τον παραστατικό του τρόπο και το ιδιαίτερο χιούμορ του, απίθανες ιστορίες. Συνεργαστήκαμε στην ΕΡΤ και δεν έτυχε αργότερα να βρεθούν ξανά οι δρόμοι μας. Είχε αδυναμία στο Λάμπρο, αλλά τα μάτια του λαμπύριζαν όταν έβλεπε και την κόρη του Παυλίνα να είναι εξαιρετική σκηνοθέτης και είχα την χαρά μετά από χρόνια να συνεργαστούμε στη ΝOVA. Μια μέρα σε αυτή την εκπομπή που λεγόταν «Μεγάλες στιγμές» ήρθε καλεσμένος και μάς χάρισε μια υπέροχη βραδιά και με τον μοναδικό του τρόπο μας είχε συναρπάσει».