Παυλίνα Κωνσταντάρα: «Είναι για εμάς βάλσαμο, γιατί ταλαιπωρήθηκε και στεναχωρέθηκε πολύ»

Έχουν περάσει ελάχιστες ώρες από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κωνσταντάρα και στο σπίτι της οικογένειάς του ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Η κόρη του Παυλίνα αρχίζει σιγά - σιγά να διαπιστώνει τη μεγάλη απώλεια και μοιράζεται μαζί μας τα συναισθήματα που κατακλύζουν την καρδιά της. «Πριν πολλά χρόνια, ένας αγαπημένος φίλος έχασε τον μπαμπά του. Είμασταν κοντά στα 16 και μου είχε φανεί αδιανόητο, ανεξήγητο, τόσο σκληρό. Έκανε εκπομπή τότε ο δικός μου μπαμπάς στον 9.84 κάθε πρωί και του ζήτησα να βάλει ένα τραγούδι, να του το χαρίσω. Μετά από λίγα λεπτά άκουσα τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη: Δεν είσαι εδώ, δεν υπάρχεις πια μες τη ζωή μου, δεν είσαι εδώ, τώρα η νύχτα μετράει την αντοχή μου, δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ…

«Ένιωσα τι θα πει απώλεια»

Απόψε που είναι η πρώτη νύχτα, μπαμπά μου, που δεν είσαι εδώ, μου ’ρθε στον νου εκείνη η αφιέρωση και μετά από τόσα χρόνια ένιωσα τι θα πει απώλεια. Ποτέ έως σήμερα δεν είχα αναρωτηθεί εάν υπάρχει κάτι άλλο μετά, μετά από τη στιγμή που μια καρδιά σταματάει να χτυπά. Σήμερα όμως, πολύ θα ήθελα να μπορούσες να μάθεις όσα λένε τόσοι πολλοί άνθρωποι για εσένα. Τόσοι πολλοί, τόσα πολλά.

Υ.Γ. Ευχαριστούμε από την καρδιά μας για τις κλήσεις, τα μηνύματα, τις σκέψεις. Ζητώ συγγνώμη που δεν απάντησα, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνετε», έγραψε η Παυλίνα Κωνσταντάρα στο Facebook.

«Αυτά μένουν»

Η κόρη του Δημήτρη Κωνσταντάρα θέλησε να περάσει το δικό της μήνυμα για το πώς να φερόμαστε στους ανθρώπους που αγαπάμε μέσα από τη σελίδα της στο Instagram. «Σας ευχαριστούμε όλους, για όσα μαθαίνουμε ότι σήμαινε για τον καθένα από σας, τα λόγια στις αναρτήσεις και τα μηνύματα σας. Είναι για εμάς βάλσαμο γιατί ταλαιπωρήθηκε και στεναχωρέθηκε πολύ. Και δεν είναι δίκαιο.

Κάντε ένα σκρολ στο κινητό σας και αν έχετε ωραίες σκέψεις για έναν μεγάλο άνθρωπο που κάτι σημαίνει για εσάς, κάτι άφησε το πέρασμά του από τη ζωή σας, μην περιμένετε να μάθετε τα θλιβερά νέα. Στείλτε του ένα μήνυμα σκέψης και φροντίδας. Για εμάς είναι ένα λεπτό και γι’ αυτούς μια καλή εβδομάδα. Αγάπη, καλοσύνη και γενναιοδωρία. Αυτά μένουν».