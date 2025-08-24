Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας

Σε ηλικία 79 χρόνων, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου ο Δημήτρης Κωνσταντάρας.



Ο γνωστός δημοσιογράφος και γιος του αγαπημένου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήματα με την υγεία του.

Αφήνει πίσω τα δύο παιδιά του, τον Λάμπρο και την Παυλίνα αλλά και το μονάκριβο εγγόνι του, Στέφανο.

«Κάτι ξεριζώθηκε»

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο γιος του, επίσης δημοσιογράφος, Λάμπρος Κωνσταντάρας, αποχαιρέτησε με συγκινητικό τρόπο τον πατέρα του:

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο.

Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου.

Το τελευταιο καπέλο που σου πήρα απο τα ταξίδια μου, αυτό απο το Moulin Rouge.

Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλο μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρηθηκες αφανταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λιγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια.

Κάτι ξεριζώθηκε.

Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ.

Σε ευχαριστούμε για ολα σαγαπάμε.

Παυλινα Λάμπρος και μαμά»

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα, γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση.



Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στις εθνικές εκλογές του 2007 δεν επανεξελέγη. Το 2009 ως υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην Α' Αθηνών κατετάγη στην 2η θέση (πρώτος επιλαχών). Στις δημοτικές εκλογές του 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος (πρώτος στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα) με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

INTIME

INTIME

Eurokinissi

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στη συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε. Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ. Το 2015 παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης». Επέστρεψε στην Νέα Δημοκρατία ύστερα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά και ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στην Α΄ Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη.



Έγραψε άρθρα, αναλύσεις και συνεντεύξεις σε διαδικτυακά ιστολογία (blogs) και βιβλία.

