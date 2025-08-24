Η συγκλονιστική ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον θάνατο του πατέρα του

Στο πένθος έχουν βυθιστεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η αδελφή του Παυλίνα, τα δύο παιδιά του γνωστού δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα που έφυγε από τη ζωή.



Ο γνωστός δημοσιογράφος και εγγονός του αξέχαστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα με ανάρτησή του στο instagram αναφέρει πως δεν μπορεί να πιστέψει στην απώλειά του μπαμπά του με τον οποίο μίλησε μόλις χθες για τελευταία φορά στο τηλέφωνο.



Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έγραψε τα εξής στην ανάρτησή του



«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου.



Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια.



Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι τρεις μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε.Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα, σαγαπάμε.



Παυλίνα Λάμπρος και μαμά».

Η τελευταία ανάρτηση του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, ο γιος του μεγάλου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα που έφυγε σε ηλικία 79 χρόνων, ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα social media.



Στις τελευταίες αναρτήσεις του στο Facebook φαίνεται χαμογελαστός αλλά έχοντας πάντα τα σωληνάκια στη μύτη του για την παροχή οξυγόνυ.



Στην τελευταία ανάρτηση που έκανε, στις αρχές του Αυγούστου, ποζάρει με την σύντροφο της ζωής του Βίκυ. Χαμογελαστοί και οι δύο απολαμβάνουν τον καφέ και τα pancakes τους σε μαγαζί της Γλυφάδας.



«Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας», έγραψε στη λεζάντα.