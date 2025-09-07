Χαλκιδική: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στη Λαγόμανδρα - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Λαγόμανδρα της Χαλκιδικής.



Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση.



Για την κατάσβεση, έσπευσαν στο σημείο 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα.



Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.



Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.



Μήνυμα από το 112



Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα από το 112 προειδοποιώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγομάνδρα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».