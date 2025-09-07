Ελλάδα Φωτιά Λάρισα Πυροσβεστική Local News

Λάρισα: Φωτιά κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές

Φωτογραφία: Unsplash
Φωτογραφία: Unsplash
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 22:37

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Κυριακής (7/9) εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε σε περιοχή με ξερά χόρτα, πολύ κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πέντε οχήματα και δέκα πυροσβέστες, που δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν τυχόν επέκτασή της.

Παράλληλα, η Αστυνομία έχει αναλάβει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται, με την Πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Φωτογραφία: onlarissa
Φωτογραφία: onlarissa

