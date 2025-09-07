Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα Θεσσαλονίκη Local News

Φωτιά τώρα στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή μονάδα της πυροσβεστικής ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής 07/09 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς δέχθηκε κλήση για εκδήλωση φωτιάς στην περιοχή Πλαγιάρι στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, εθελοντές και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η επιχείρηση κατάσβεσης «βαίνει καλώς» και δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

