Φωτιά τώρα στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή μονάδα της πυροσβεστικής ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής 07/09 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς δέχθηκε κλήση για εκδήλωση φωτιάς στην περιοχή Πλαγιάρι στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, εθελοντές και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η επιχείρηση κατάσβεσης «βαίνει καλώς» και δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.