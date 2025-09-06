Φωτιά τώρα στη Μάνη - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά το πρωί του Σαββάτου 06/09 σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αρχοντικό του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία.



Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.