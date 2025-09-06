Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Φωτιά Μάνη Πελοπόννησος Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα Local News

Φωτιά τώρα στη Μάνη - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά το πρωί του Σαββάτου 06/09 σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αρχοντικό του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

