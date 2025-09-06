Ξάνθη: Χειροπέδες σε άνδρα για 11 φωτιές στην Γενισέα

Στην σύλληψη ενός άνδρα για την πρόκληση 11 πυρκαγιών προχώρησαν οι αρχές.



Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για εμπρησμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση για πυρκαγιές στην αγροτική περιοχή Γενισέας Ξάνθης.



Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.



Εννέα φωτιές σε μια μέρα

Η σύλληψη αφορούσε μία πυρκαγιά στις 2 Σεπτεμβρίου, μία πυρκαγιά στις 4 Σεπτεμβρίου και 9 πυρκαγιές στις 5 Σεπτεμβρίου.



Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.