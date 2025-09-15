Τρίπολη: Δύο συλλήψεις για φωτιά σε οικόπεδο - Τσουχτερό πρόστιμο στους παραβάτες

Συλλήψεις και αυτόφωρη διαδικασία πραγματοποιήθηκε, με αφορμή εκδήλωση αστικής πυρκαγιάς, λίγο έξω απ’ την Τρίπολη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την Πυροσβεστική, η εν λόγω πυρκαγιά, σε ξερά χόρτα, αναστάτωσε οικισμό με την Πυροσβεστική να αναφέρει πως η πυρκαγιά προκλήθηκε σε οικοπεδική έκταση, προ λίγων ημερών.

Παράλληλα, υπήρξε σύλληψη δύο ατόμων, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πρόκειται για έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό. Στον αλλοδαπό, όπως αναφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ύψους 1.856,25 ευρώ.

Επίσης:

- Συνελήφθησαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Κομοτηνής, δύο (2) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ροδόπης.

- Συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς, ένας ημεδαπός, για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και φυλλόχωμα σε περιοχή του δήμου Κιλκίς.

- Συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αιγίου, ένας αλλοδαπός, για πυρκαγιά εντός δασικής έκτασης, σε περιοχή του δήμου Αιγιαλείας.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.625,00€, στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μαρκοπούλου, σε ημεδαπό, για τέλεση θερμών εργασιών με χρήση τροχού σε αύλειο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου Αττικής.