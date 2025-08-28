Συνελήφθη ο άνδρας που προκάλεσε τη φωτιά στη Σαλαμίνα - Έκανε πάρτι και έριξε δυναμιτάκια

Συνελήφθη ο άνδρας που θεωρείται υπαίτιος για τη φωτιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη 27 Αυγούστου στην περιοχή Βρωμοπούσι της Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του flash.gr, πρόκειται για έναν 40χρονο, ο οποίος έκανε πάρτι στο σπίτι του για τα γενέθλια του γιου του. Μάλιστα, όταν οι ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής έκαναν επιτόπια έρευνα, αφού ελέγχθηκε η φωτιά, βρήκαν εκεί τον άνδρα ο οποίος παραδέχθηκε ότι κατά τη διάρκεια των εορτασμών πέταξε ένα δυναμιτάκι. Μετά από αυτή την παραδοχή οι Αρχές τον συνέλαβαν.

Ο 40χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα εντός της ημέρας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 48 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές. Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να απομακρυνθούν.

Αναφορές ότι η φωτιά προκλήθηκε από βεγγαλικά

Από νωρίς υπήρχαν αναφορές ότι οι φλόγες προκλήθηκαν από ρίψη πυροτεχνημάτων σε γλέντι. Ο κ. Χρήστος Θεοχάρης, κάτοικος Σαλαμίνας και δημοσιογράφος, εξήγησε πως η Πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει την φωτιά, ώστε να μην καούν σπίτια και δασική έκταση.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Κάποιοι είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα και πήρε φωτιά. Η περιοχή είναι κατοικημένη και έχει ελιές, διάσπαρτα πεύκα και ξερόχορτα. Ευτυχώς δεν πέρασε από τον δρόμο γιατί μετά υπάρχουν δασύλια και θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα». Υπογραμμίζει, επίσης, ότι η φωτιά ήταν ανάμεσα στα σπίτια, αλλά Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία του δήμου κατάφεραν να τα σώσουν.