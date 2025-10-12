Χειροπέδες σε συμμορία έξι χρυσοδάκτυλων νεαρών - Είχαν «ρημάξει» τη Σαλαμίνα

Ο φόβος και ο τρόμος ιδιοκτητών καταστημάτων και επιχειρήσεων είχε γίνει σπείρα νεαρών διαρρηκτών στη Σαλαμίνα. Οι Αστυνομία έβαλε τέλος στη δράση τους προχωρώντας στη σύλληψη έξι ατόμων ηλικίας από 16 έως 23 ετών.



Οι συλληφθέντες φέρονται να αποτελούσαν εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένα μέλος.



Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (9/10) και το μεσημέρι της Παρασκευής (10/10) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας.



Σε βάρος των κατηγορουμένων ηλικίας 20, 21, 22, 23 ετών καθώς και του ανήλικου 16 ετών σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Η δράση της σπείρας



Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η ομάδα δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές Σεπτεμβρίου, επιλέγοντας καταστήματα-στόχους τα οποία παραβίαζε κυρίως τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.



Οι δράστες αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, εμπορεύματα και αντικείμενα αξίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιούσαν περισσότερες από μία διαρρήξεις μέσα στο ίδιο βράδυ.

Διέρρηξαν και εκκλησία



Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι νεαροί διέρρηξαν ακόμη και ιερό ναό, από τον οποίο αφαίρεσαν εικόνα μεγάλης αξίας.



Κατά τις έρευνες στις κατοικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν δύο ασυρμάτους, που φέρεται να χρησιμοποιούσαν για την επικοινωνία τους κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Εξιχνιάστηκαν 10 υποθέσεις



Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει εξιχνιάσει δέκα υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή των ίδιων ατόμων και σε άλλα περιστατικά.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του έβδομου συνεργού.