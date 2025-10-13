Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμμορία «άγουρων» διαρρηκτών στη Σαλαμίνα - «Άδειαζαν» ακόμα και ψυγεία

Καρέ καρέ σε βίντεο ντοκουμέντα αποτυπώνεται η δράση της συμμορίας νεαρών διαρρηκτών στη Σαλαμίνα, οι οποίοι συνελήφθησαν από την αστυνομία μετά από μπαράζ κλοπών που είχαν διαπράξει στο νησί από τον Σεπτέμβριο.

Οι Αρχές χειροπέδες σε πέντε από αυτούς, ηλικίας 20, 21, 22, 23 ετών καθώς και σε έναν ανήλικο 16 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμα πέντε μέλη της σπείρας.

Στο «στόχαστρο» των διαρρηκτών έμπαιναν κυρίως καταστήματα και επιχειρήσεις, ενώ δεν δίστασαν να μπουν σε εκκλησία και να κλέψουν εικόνα. Οι νεαροί δρούσαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κυρίως τις μεταμεσονύκτιες ώρες ώστες να μην γίνουν αντιληπτοί.

Μάλιστα, σε μια περίπτωση οι «άγουροι» διαρρήκτες άδειασαν ακόμα και ψυγείο, αφαιρώντας σνακ και αναψυκτικά.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτης (9/10) και την Παρασκευή (10/10) και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.