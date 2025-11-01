Φρίκη στη Σαλαμίνα: Σκότωσαν 75χρονη μέσα στο σπίτι της – Τη χτύπησαν στο κεφάλι με μπουκάλι

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η άγρια δολοφονία 75χρονης γυναίκας μέσα στο ίδιο της το σπίτι στον Κοκκινόβραχο της Σαλαμίνας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατός της προήλθε από αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι με μπουκάλι, κατά τη διάρκεια ληστείας που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης.

Τη φρικτή σκηνή αντίκρισε η κόρη της άτυχης γυναίκας, η οποία τη βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Ικάρου, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Η γυναίκα είδε το παράθυρο παραβιασμένο και κάλεσε έντρομη την Αστυνομία.

«Δεν πρόλαβαν να φύγουν από το νησί» λένε πληροφορίες - Τι είπε ο Μπαλάσκας

Ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, μίλησε για τις νεότερες εξελίξεις της υπόθεσης εξηγώντας μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για καραμπινάτη ληστεία που κάποιος έχασε την ψυχραιμία του. Δεν έχουμε πιστόλι ή μαχαίρι άρα ενδεχομένως δεν μιλάμε για πράξη που ήταν προμελετημένη. Πήραν ένα μπουκάλι και άνοιξαν το κεφάλι στην ηλικιωμένη» εξήγησε.

Σχετικά με την διαδικασία της ταυτοποίησης των δυο δραστών υπογράμμισε ότι «έχουμε βίντεο από τους δράστες. Έχουν δοθεί ήδη φωτογραφίες. Πληροφορίες στην Αστυνομία αναφέρουν πως δεν πρόλαβαν καν να φύγουν από το νησί. Έχουν παρθεί όλα τα πλάνα από το λιμάνι. Υπάρχει και κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών κάτω».

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Οι γείτονες είχαν ήδη ενημερώσει το κέντρο της Άμεσης Δράσης, υποψιασμένοι ότι η ηλικιωμένη είχε πέσει θύμα ληστείας. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν σπασμένο τζάμι και το εσωτερικό του σπιτιού αναστατωμένο , εικόνα που μαρτυρούσε τη μανία των δραστών.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δολοφόνων. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν καρέ-καρέ υλικό από κάμερες ασφαλείας που φέρεται να έχουν καταγράψει τη στιγμή που οι ληστές σπάνε το τζάμι και εισβάλλουν στο σπίτι.

Παράλληλα, συλλέγονται μαρτυρίες και στοιχεία από τους κατοίκους της περιοχής, με στόχο να εντοπιστούν τα ίχνη των αδίστακτων δραστών.