Σαλαμίνα: Οι ληστές με το μαχαίρι που έγιναν δολοφόνοι - Προσπάθησε να αντισταθεί η 75χρονη

«Παγωμένη» είναι η τοπική κοινωνία στη Σαλαμίνα από το άγριο έγκλημα με θύμα μία 75χρονη γυναίκα μέσα στο ίδιο της στο σπίτι. Οι δράστες μπήκαν στη μονοκατοικία της, επί της οδού Ικάρου στο Αιάντειο, προκειμένου να την ληστέψουν αλλά τελικά τη σκότωσαν.

Στο νησί ήδη από χθες το βράδυ βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, όπου μαζί με τους εκεί αστυνομικούς «σαρώνουν» την περιοχή για κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, αναφορικά με την ταυτότητα και τις κινήσεις των δραστών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας γίνονταν έρευνες για τον εντοπισμό τους στη Σαλαμίνα, με τη μοναδική πρόσβαση στο νησί να είναι δια θαλάσσης και να μην γνωρίζει κανείς εάν έχουν διαφύγει ή κρύβονται κάπου.

Τι εξέτασε ο ιατροδικαστής

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής που εξέτασε την νεκρή 75χρονη διαπίστωσε ότι έφερε αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Μάλιστα, όταν της άλλαξαν θέση, εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι που χρησιμοποιήσαν οι δράστες για να την τραυματίσουν στα χέρια καθώς η ηλικιωμένη προσπάθησε να προστατευθεί. Δίπλα της ήταν κι ένα μπουκάλι, με το οποίο τη χτύπησαν στο κεφάλι με τον θάνατο να αποδίδεται σε αυτό το χτύπημα.

Τραγική φιγούρα η κόρη της 75χρονης, η οποία ήταν αυτή που βρήκε νεκρή την ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Σε ότι αφορά τους δράστες, εκτιμάται ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν την ηλικιωμένη αλλά να κλέψουν. Ίσως, μάλιστα, να αιφνιδιάστηκαν και από την εκεί παρουσία της. Το σπίτι πάντως ήταν ανάστατο, δείγμα του ότι έψαξαν για κλοπιμαία πριν φύγουν.