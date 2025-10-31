Αιματηρή ληστεία στη Σαλαμίνα - Νεκρή γυναίκα μέσα στο σπίτι της, με τραύμα στο κεφάλι

Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στη Σαλαμίνα το απόγευμα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025.

Η ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε από την κόρη της με τραύμα στο κεφάλι, ενώ από κάμερες ασφαλείας φαίνεται ότι άγνωστα άτομα μπήκαν στο σπίτι της, πιθανότατα με σκοπό να τη ληστέψουν.

Όλα συνέβησαν στις 18:40 στην οδό Ικάρων στη Σαλαμίνα. Η 75χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι το τραύμα προήλθε από μπουκάλι. Η πρώτη εικόνα παραπέμπει σε ληστεία, καθώς ένα παράθυρο του σπιτιού βρέθηκε παραβιασμένο.

Στο σημείο μεταβαίνουν ιατροδικαστής και κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών.