«Να μείνω για πάντα στη Ρόδο»: Το όνειρο του 18χρονου Έλληνα που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στη Βραζιλία

Θρήνος και ανείπωτη θλίψη για τον 18χρονο Έλληνα με καταγωγή από τη Ρόδο, που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από ληστές μέσα στο εστιατόριο όπου εργαζόταν σε πόλη της Βραζιλίας. Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/10) λίγο μετά τις 2:30 (ώρα Ελλάδος). Ο νεαρός δέχτηκε τις σφαίρες τους και άφησε επί τόπου την τελευταία του πνοή.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου νέου, είχε μετακομίσει από τη Ρόδο πριν από μερικά χρόνια στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Ο πατέρας του Γιάννης, ήταν διασώστης με μόνιμη θέση στο ΕΚΑΒ της Ρόδου, αλλά μετανάστευσε από τη Ρόδο για να εργαστεί στη Βραζιλία.

Η μητέρα του αδικοχαμένου νέου, ήταν από τη Βραζιλία, γεγονός που επηρέασε την απόφαση της οικογένειας για να φύγουν από τη χώρα μας και να εγκατασταθούν εκεί. Η οικογένεια του 18χρονου όλο αυτό το διάστημα διατηρούσε στενές σχέσεις με την Ελλάδα και τους συγγενείς στη Ρόδο.

Το τελευταίο όνειρο του 18χρονου

Μάλιστα ο 18χρονος αγαπούσε τόσο πολύ το χωριό του πατέρα του, τη Ψίνθο που πρόσφατα είχε εκμυστηρευτεί στον παππού του πως ονειρεύονταν να επιστρέψει μια μέρα και να εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί. «Τελειώνω το σχολείο σύντομα και θέλω να έρθω για πάντα και να μείνω στη Ρόδο» είχε πει στον παππού του σύμφωνα με την Ροδιακή. Δυστυχώς, τα όνειρά του έσβησαν κάτω από τις σφαίρες των αδίστακτων ληστών, που εισέβαλαν στο εστιατόριο όπου εργάζονταν ο άτυχος 18χρονος και άνοιξαν πυρ.

Σύμφωνα πάντα με την τοπική εφημερίδα, τη στιγμή της δολοφονίας του, η μητέρα του και η αδερφή του απουσίαζαν εκτός Βραζιλίας όταν πληροφορήθηκαν την απώλεια του 18χρονου.

Την ίδια στιγμή ο πατέρας του αδικοχαμένου νέου έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!».

Mέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη εν ψυχρώ δολοφονία του 18χρονου ροδίτη στη Βραζιλία, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι αδίστακτοι δράστες, που εκτέλεσαν ένα νέο παιδί μόνο και μόνο για να αποκομίσουν ελάχιστα χρήματα.