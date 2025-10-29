Εκατόμβη νεκρών στο Ρίο Ντε Τζανέιρο - 132 τα θύματα μετά την αιματηρή αστυνομική επιχείρηση

Στους 132 ανέβηκε ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από την πιο αιματηρή αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας.

Δεκάδες πτώματα στοιβάχτηκαν στον δρόμο, μπροστά στα μάτια των κατοίκων του Ρίο ντε Τζανέιρο. Πτώματα που συνελέγησαν στη διάρκεια της νύχτας και μετά την πρωτοφανή επιχείρηση της αστυνομίας που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 132 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τέσσερις αστυνομικούς.

Ο απολογισμός από το γραφείο της εισαγγελίας του Ρίο ντε Τζανέιρο ήταν υπερδιπλάσιος από τον αριθμό των νεκρών που ανακοινώθηκε την Τρίτη (28/10), όταν οι Αρχές της πολιτείας ανέφεραν τουλάχιστον 64 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αστυνομικών.



Οι επιδρομές είχαν ως στόχο μια μεγάλη συμμορία ναρκωτικών, ανέφερε η κυβέρνηση της πολιτείας.



Ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, δήλωσε ότι η αρχική καταμέτρηση περιελάμβανε μόνο τις σορούς που είχαν μεταφερθεί στο δημόσιο νεκροτομείο.



Οι κάτοικοι της Πένια που έψαχναν για χαμένους συγγενείς είχαν συλλέξει πολλά από τα πτώματα από μια δασώδη περιοχή πίσω από τη γειτονιά τους, σύμφωνα με άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, όπου περισσότερα από 70 πτώματα ήταν παραταγμένα στη μέση του δρόμου.



«Θέλω απλώς να πάρω τον γιο μου από εδώ και να τον θάψω», είπε η Τάουα Μπρίτο, μητέρα ενός από τους νεκρούς, περιτριγυρισμένη από πενθούντες και περαστικούς, που βρίσκονταν εκατέρωθεν της μακράς σειράς από πτώματα, μερικά από τα οποία ήταν καλυμμένα με σεντόνια ή σακούλες, όπως αναφέρει το Reuters.



Ο κυβερνήτης Κάστρο δήλωσε ότι ήταν βέβαιος ότι οι νεκροί από την επιχείρηση ήταν εγκληματίες, καθώς μεγάλο μέρος των πυροβολισμών έγινε σε δασώδη περιοχή. «Δεν νομίζω ότι κάποιος θα περπατούσε στο δάσος την ημέρα της σύγκρουσης», δήλωσε στους δημοσιογράφους.



«Τα μόνα πραγματικά θύματα ήταν οι αστυνομικοί», είπε.



REUTERS/Ricardo Moraes

Άκρατη βία λίγο πριν τη Σύνοδο για το Κλίμα

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν το Ρίο φιλοξενήσει παγκόσμιες εκδηλώσεις σχετικές με τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, γνωστή ως COP30, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας συνόδου κορυφής C40 των δημάρχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και του βραβείου Earthshot του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Το Ρίο έχει φιλοξενήσει αρκετές παγκόσμιες εκδηλώσεις την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016, της συνόδου κορυφής της G20 του 2024 και της συνόδου κορυφής των BRICS τον Ιούλιο, χωρίς βία ειδικά στην κλίμακα που παρατηρήθηκε την Τρίτη (28/10).



Η κυβέρνηση της πολιτείας του Ρίο δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ με στόχο τη συμμορία Comando Vermelho, η οποία ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές φαβέλες, τους φτωχούς και πυκνοκατοικημένους οικισμούς που διασχίζουν το λοφώδες παραθαλάσσιο έδαφος της πόλης.



Ο πρόεδρος Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος προσγειώθηκε στην Μπραζίλια αργά την Τρίτη (28/10) από ταξίδι στη Μαλαισία, δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις επιδρομές.

Συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο Τζεράλντο Άλκμιν και μέλη του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη (29/10) για να συζητήσουν το θέμα, ανέφερε το γραφείο του. Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Λούλα δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει κανένα αίτημα για υποστήριξη από τις κρατικές αρχές.



Αρκετές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών επέκριναν την στρατιωτικού τύπου επιδρομή. Το γραφείο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε ότι αυτό ενισχύει μια τάση ακραίων θανατηφόρων συνεπειών των αστυνομικών επιδρομών στις περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας.



«Υπενθυμίζουμε στις αρχές τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητούμε άμεσες και αποτελεσματικές έρευνες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.