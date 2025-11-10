Βραζιλία: Κανείς από τους 69 υπόπτους ανάμεσα στους 117 νεκρούς της φονικότερης επιχείρησης στη χώρα

Ο κυβερνήτης του Ρίο ντε Τζανέιρο χαρακτήρισε επιτυχία την πιο αιματηρή αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας, αλλά κανένας από τους 117 ανθρώπους που σκοτώθηκαν από την αστυνομία δεν ήταν μεταξύ των 69 υπόπτων που κατονομάστηκαν από τους εισαγγελείς στην καταγγελία που παρείχε τη βάση για την επιδρομή.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, μόνο πέντε από αυτούς που κατονομάστηκαν στην ποινική καταγγελία συνελήφθησαν εκείνη την ημέρα και κανένας δεν ήταν αρχηγικό μέλος της διαβόητης συμμορίας Comando Vermelho, σύμφωνα με εξέταση του Reuters της πλήρους αστυνομικής έκθεσης για την επιχείρηση, που κοινοποιήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας.

Η επιχείρηση, γνωστή ως «Επιχείρηση Ανάσχεσης», άφησε πίσω της 121 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αστυνομικών και δύο εφήβων, ενώ 99 «ύποπτοι» συνελήφθησαν.

Ασύλληπτος ο βασικός ηγέτης της συμμορίας

Η επιδρομή απέτυχε επίσης να συλλάβει ή να σκοτώσει αρχηγικά μέλη της συμμορίας Comando Vermelho, η οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, έχει την έδρα της στις γειτονιές όπου η αστυνομία έκανε έφοδο. Ο βασικός ηγέτης της συμμορίας Έντγκαρ Άλβες ντε Αντράντε, γνωστός ως Ντόκα, παραμένει ασύλληπτος.

Ένας αρχηγός συμμορίας, ο οποίος βρίσκεται σε ενδιάμεσο κλιμάκιο στην ιεραρχία της, συνελήφθη χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός, σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση.

Τα ευρήματα αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο πυκνοκατοικημένες γειτονιές της εργατικής τάξης, γνωστές ως φαβέλες, στη βόρεια πλευρά της πρωτεύουσας της πολιτείας.

Μετά την επιχείρηση, οι κάτοικοι της περιοχής τοποθέτησαν δεκάδες πτώματα στους δρόμους.

«Καταστροφική η επιχείρηση» είπε ο Λούλα

Η επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μια εβδομάδα πριν αρχίσουν να καταφθάνουν οι παγκόσμιοι ηγέτες για τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα COP30, έφερε αντιμέτωπους τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος την χαρακτήρισε καταστροφική, με τους συντηρητικούς που υποστηρίζουν ότι αποτελεί μοντέλο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Ενώ η κυβέρνηση Λούλα έχει υποστηρίξει αστυνομικές επιχειρήσεις που στοχεύουν στην παρεμπόδιση της χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος, αντίπαλοι της δεξιάς, όπως ο κυβερνήτης του Ρίο, ο Κλαούντιο Κάστρο, υποστηρίζουν επιθετικές επιδρομές για την κατάσχεση όπλων και τη σύλληψη ή τη δολοφονία μελών συμμοριών, παρά το υψηλό ανθρώπινο κόστος.