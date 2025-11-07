Βραζιλία: Με αμερικανικά όπλα έγινε το μακελειό στο Ρίο - Η συμφωνία υπεγράφη με πρόεδρο Μπάιντεν

Η αμερικανική κυβέρνηση το 2023 ενέκρινε την πώληση όπλων ελεύθερων σκοπευτών σε μια αστυνομική μονάδα στη Βραζιλία, παρακάμπτοντας τις ανησυχίες του πρέσβη των ΗΠΑ και άλλων διπλωματών, πως αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις, όπως και έγινε κάποια χρόνια μετά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, το οποίο επικαλείται τρεις νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ καθώς και αποκαλυπτικά έγγραφα, η αστυνομική μονάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο που αγόρασε τα όπλα, γνωστή ως BOPE, είναι αυτή που ευθύνεται για την θανατηφόρα επιχείρηση που άφησε στο διάβα της 121 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αστυνομικών.

Η συγκεκριμένη ενέργεια, μάλιστα, καταδικάστηκε έντονα από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ορισμένες από τις δολοφονίες ενδέχεται να ήταν παράνομες.

Η συμφωνία της BOPE με τις ΗΠΑ

Η BOPE αγόρασε 20 τυφέκια ελεύθερου σκοπευτή που κατασκευάστηκαν από την Daniel Defense LLC με έδρα την Τζόρτζια σε μια συμφωνία που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2023, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Τα όπλα εν τέλει παραδόθηκαν το 2024, εν μέσω συζήτησης εντός του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την καταλληλότητα της πώλησης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, οι εξαγωγές όπλων συνήθως πρέπει να εγκρίνονται από την κυβέρνηση, το Υπουργείο Εμπορίου συχνά εκδίδει την τελική άδεια και το Υπουργείο Εξωτερικών παίζει καθοριστικό ρόλο στην όλη διαδικασία.

Η Ελίζαμπεθ Μπάγκλι, τότε πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Βραζιλία, διαφώνησε με τη συμφωνία, όπως και άλλοι διπλωμάτες που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επιβολή του νόμου.

Σημειώνεται μάλιστα πως η αγορά των όπλων που κοστολογείται στα περίπου 150.000 δολάρια, δεν ήταν η πρώτη που συμφωνήθηκε μεταξύ της BOPE και των ΗΠΑ. Σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών, η αστυνομική μονάδα είχε προμηθευτεί τουλάχιστον 800 τυφέκια αμερικανικής κατασκευής στο παρελθόν.

«Να διασφαλίσουμε πως έχουν ό,τι χρειάζονται για να πολεμήσουν τους εγκληματίες»

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι κανένας από τους εξοπλισμούς δεν θα είχε απορριφθεί ή καθυστερήσει υπό την τρέχουσα κυβέρνηση. Τον Απρίλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τις οδηγίες του Μπάιντεν του 2023, οι οποίες έθεταν αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων.

«Οι καταστροφικές εξωτερικές πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης βοήθησαν και υποκίνησαν τις πιο βίαιες συμμορίες του ημισφαιρίου μας», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Reuters. «Πέρυσι, το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπάιντεν αρνήθηκε την παροχή κρίσιμου αμυντικού εξοπλισμού σε αξιόπιστους εταίρους ασφαλείας στη Βραζιλία, ζητώντας τους να προστατεύσουν τον Πρόεδρο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Ρίο το 2024. Προς το συμφέρον ενός ασφαλέστερου ημισφαιρίου, παραμένουμε δεσμευμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι εταίροι μας έχουν ό,τι χρειάζονται για να καταπολεμήσουν τους άγριους εγκληματίες».