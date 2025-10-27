Φονικό στην Κίσσαμο: «Είναι συγκλονισμένος, προφανώς έχει μετανιώσει» λέει ο δικηγόρος του 23χρονου

Aπό την αρχή η πρόθεσή του και η διάθεσή του ήταν να εμφανιστεί ενώπιον των Αρχών και όχι να φυγοδικήσει, δήλωσε ο δικηγόρος του 23χρονου που παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές για το φονικό που έγινε, χθες Κυριακή (26/10), κατά την διάρκεια της Γιορτής Καστάνου στο χωριό Έλος, του Δήμου Κισσάμου Χανίων.

Ο δικηγόρος Γιώργος Φραντζεσκάκης, ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση του 23χρονου μαζί με τον Απόστολο Λύτρα, πρόσθεσε ότι ο πελάτης του εμφανίστηκε αυτοβούλως προκειμένου να δώσει τις εξηγήσεις του για το πώς έγινε αυτό το «πραγματικά τραγικό και δυσάρεστο συμβάν».

Σημείωσε ακόμη ότι ο 23χρονος είναι «συγκλονισμένος» με αυτό το οποίο έχει γίνει και ότι «ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ξημερώσει μια μέρα, που θα γινόταν κάτι τέτοιο».

Σε ερώτηση των εκπροσώπων του Τύπου τι ήταν αυτό που όπλισε το χέρι του, ο κ. Φραντζεσκάκης είπε: «Δεν θέλω να προκαταλάβω τους ισχυρισμούς του διότι ο ίδιος είναι μια κατάσταση....Είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα, δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Αφήστε να ηρεμίσει όλη η κατάσταση, να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί και ό,τι έχει να πει θα το πει εκεί που πρέπει να το πει. Έχει μετανιώσει, προφανώς έχει μετανιώσει».

Ο δικηγόρος του 23χρονου συμπλήρωσε όλοι στην οικογένειά του είναι συγκλονισμένοι. «Φανταστείτε ότι όλα έγιναν σε ένα μικρο χωριό. Είναι μια κοινωνία συγκλονισμένη», τόνισε.

Δείτε τις δηλώσεις του κ. Φραντζεσκάκη από το kriti360.gr:

Οι ανακρίσεις και η λήψη μαρτυριών συνεχίζονται από την Αστυνομία ενώ τα ερωτήματα για τις σχέσεις των δύο ανδρών που έχουν και μεγάλη διαφορά ηλικίας παραμένουν και είναι υπό διερεύνηση.

