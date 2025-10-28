Φονικό στην Κίσσαμο: Ξεσπά η σύζυγος του θύματος «Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου»

Το κατώφλι του ανακριτή και του εισαγγελέα αναμένεται να περάσει σήμερα 28 Οκτωβρίου ο 23χρονος που παραδόθηκε για τη δολοφονία του 52χρονου κατά τη διάρκεια της Γιορτής Κάστανου στην Κίσσαμο στα Χανιά. Ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δέχτηκε απειλές από το θύμα πριν συμβεί το περιστατικό.

Την ίδια στιγμή η σύζυγος του θύματος κάνει λόγο για στιγματισμό του. «Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ. Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο».

Η ίδια καταφέρθηκε κατά των συγχωριανών της τονίζοντας ότι «δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν».

Μάλιστα, η σύζυγος του 52χρονου δήλωσε πως πριν από 2 χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου. Και συμπλήρωσε: «Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι».

Τι δήλωσε ο δράστης

Αφού παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας ανέφερε στις αρχές: «Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε τη μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα».

Ο 23χρονος παραδόθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10) δηλώνοντας ότι αυτός σκότωσε τον 52χρονο, κάτι που μικρή σημασία έχει καθώς οι Αρχές τον είχαν ταυτοποιήσει σχεδόν από την αρχή και τον αναζητούσαν στα ορεινά του νομού Χανίων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες είχαν πολύ κακές σχέσεις και μάλιστα, ο 52χρονος σχετικά πρόσφατα είχε επιτεθεί και χαστουκίσει τον 23χρονο λόγω διαφορών που είχαν για βοσκοτόπια.

Οι ίδιες πηγές θέλουν τον 23χρονο να υποστηρίζει στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων, ότι στη γιορτή ο 52χρονος τον προκάλεσε ξανά, ότι του μίλησε απαξιωτικά και ότι έκανε μία κίνηση σαν να πρόκειται να τραβήξει όπλο, με αποτέλεσμα αυτός να φοβηθεί και να πυροβολήσει δύο φορές στο στήθος τον μακρινό συγγενή του. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι όντως η δολοφονία έγινε από μικρή απόσταση, περίπου 1-1,5 μέτρο, με 22άρι πιστόλι και στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί.

Σε ότι αφορά το θύμα, φαίνεται πως έχει ποινικό παρελθόν και συγκεκριμένα έχει κατηγορηθεί για ναρκωτικά, όπλα, απάτη και ξυλοδαρμό, ενώ άγνωστος στις Αρχές δεν ήταν και ο δράστης. Αυτό που έχει σημάνει τώρα συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ. είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει αντεκδίκηση για τη δολοφονία, γι’ αυτό έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις.