Φονικό στην Κίσσαμο: Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου θύματος

Το μεσημέρι της Τρίτης (28/10) συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετίσουν τον 52χρονο που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της Γιορτής Κάστανου στην Κίσσαμο στα Χανιά από τον 23χρονο που παραδόθηκε στις Αρχές νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στα Πλοκαμιανά Κισσάμου.

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία από το φονικό, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας επικρατεί φόβος καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει αντεκδίκηση για τη δολοφονία.

Τι υποστήριξε ο δράστης

Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 23χρονος δράστης, όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί.

Ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δέχτηκε απειλές από το θύμα πριν συμβεί το περιστατικό. Αφού παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας ανέφερε στις αρχές: «Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε τη μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα».