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Φωτιά τώρα στο Λασίθι - Μήνυμα ετοιμότητας από το 112

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Φωτιά τώρα στο Λασίθι - Μήνυμα ετοιμότητας από το 112

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Χριστόδουλος Σκούντας avatar
Χριστόδουλος Σκούντας
Update: 08:06

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Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (6/8) στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης καθώς φωτιά έχει ξεσπάσει στο Λασίθι στην περιοχή Ίτανος Παλαικάστρου.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 06:30 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Καρύδι, για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

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Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Λασίθι Πυροσβεστικά εναέρια μέσα Κρήτη Local News

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