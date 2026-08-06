Φωτιά τώρα στο Λασίθι - Μήνυμα ετοιμότητας από το 112

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Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (6/8) στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης καθώς φωτιά έχει ξεσπάσει στο Λασίθι στην περιοχή Ίτανος Παλαικάστρου.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 06:30 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Καρύδι, για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.