Χανιά: Σοκ στην Κίσσαμο από το «ματωμένο» γλέντι - Φόβοι για ξέσπασμα βεντέτας

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στην Κίσσαμο μετά τη φρικτή δολοφονία ενός 51χρονου κτηνοτρόφου κατά τη διάρκεια της Γιορτής Κάστανου στο χωριό Έλος, το απόγευμα της Κυριακής (26/10).

Η γιορτή, που παραδοσιακά συγκεντρώνει εκατοντάδες κόσμου για χορό, μουσική και γλέντι, μετατράπηκε σε «ματωμένο» γλέντι μέσα σε λίγα λεπτά. Νωρίτερα στη σκηνή είχε τραγουδήσει ο γνωστός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης, με το γλέντι να κυλάει σε χαρούμενους ρυθμούς πριν μετατραπεί ξαφνικά σε σκηνικό τρόμου.

«Ματωμένο» γλέντι στην Κίσσαμο Χανίων / Φωτ.: Intime

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, ο δράστης και το θύμα φαίνεται να είναι ξαδέρφια και είχαν πρόσφατα προσωπικές διαφορές. Ενώ ο 51χρονος χόρευε πάνω στη σκηνή με αφορμή την ονομαστική του εορτή, ο δράστης πλησίασε και τον πυροβόλησε δύο με τρεις φορές στο στήθος, πριν διαφύγει.

Φωτ.: cretapost.gr

«Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας. «Ο κόσμος φώναζε, προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε γίνει. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάτι τέτοιο συνέβη σε γιορτή με τόσο χαρούμενη ατμόσφαιρα».

Φωτ.: cretapost.gr

Ο άτυχος άνδρας έπεσε αιμόφυρτος, ενώ οι διοργανωτές ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου και οι διασώστες επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή κατά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

Φόβοι μην ξεσπάσει βεντέτα

Οι αρχές προσπαθούν να συγκρατήσουν το εξαγριωμένο πλήθος και να προβλέψουν αντίποινα που μπορεί να ξεσπάσουν από την πλευρά της οικογένειας του θύματος.

Άλλωστε όλα δείχνουν πως ο νεαρός δράστης σκότωσε εν ψυχρώ τον συγγενή του θέλοντας να πάρει εκδίκηση για προηγούμενο περιστατικό που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ακόμη ένα άτομο, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το θύμα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για επεισόδια βίας και για υποθέσεις αδεσποτίας ζώων.