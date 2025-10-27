Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού στην Κίσσαμο - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Παραδόθηκε στις Αρχές ο 23χρονος δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας που σημειώθηκε αργά χθες το απόγευμα κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο χωριό Έλος Χανίων, με θύμα έναν κτηνοτρόφο 51 ετών. Όπως έχει γίνει γνωστό πρόκειται για συγγενικό πρόσωπο του θύματος και για αυτόν τον λόγο οι Αρχές στα Χανιά βρίσκονται σε επιφυλακή και κοντά στα σπίτια των δύο οικογενειών καθώς υπάρχει φόβος να ξεσπάσει βεντέτα.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής (26/10) κατά τη διάρκεια πανηγυριού. Ο νεαρός δράστης, πλησίασε το 51χρονο θύμα που είχε την ονομαστική του γιορτή και χόρευε και χωρίς να πει λέξη τον πυροβόλησε εξ επαφής με τρεις σφαίρες στο στήθος και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Όσο για το όπλο, σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιήθηκε ένα 22αρι περίστροφο.

Το αιματηρό περιστατικό, εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών, την ώρα που το γλέντι βρισκόταν στο αποκορύφωμά του. Ακολούθησαν σκηνές πανικού. Παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να προσφέρουν στον 51χρονο τις πρώτες βοήθειες. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και έπειτα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας στην Κίσσαμο

«Ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

Aυτόπτες μάρτυρες του φονικού περιγράφουν τις σοκαριστικές στιγμές που ακολούθησαν. «Ήταν πάρα πολύς κόσμος, 600- 700 άτομα στην πλατεία. Η εξέδρα που καθόταν ο Ζωϊδάκης και έπαιζε, 7 – 8 άτομα που χόρευαν. Άφθονο γλέντι! Λόγω της δυνατής μουσικής δεν ακούσαμε τις μπαλωθιές αλλά είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητο, από εκεί από το φαρμακείο να πάρει πράγματα να τον βοηθήσει. Τον είδαμε όταν του έκαναν τις μαλάξεις αλλά καταλάβαμε πως ήταν τελειωμένα τα πράγματα» περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας στο zarpanews.gr.

Από τη μεριά της η κα. Μίρα, τονίζει πως εκείνη την ώρα εργαζόταν όταν άκουσε τον πανζουρλισμό. Και εκείνη είδε το θύμα πεσμένο κάτω, ανάσκελα, να προσπαθούν να τον επαναφέρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr οι δύο άνδρες είχαν προσωπικές και οικογενειακές διαφορές, οι οποίες είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, και φαίνεται πως η κύρια αιτία αυτών των αντιπαραθέσεων ήταν τα βοσκοτόπια και ζητήματα που αφορούν τη γη των δύο οικογενειών. Παρόλα αυτά δεν έχει γίνει σαφές αν το συγκεκριμένο περιστατικό έχει σχέση με προϋπάρχουσα διαφορά. Το θύμα και πατέρας δυο παιδιών ήταν γνωστό στην περιοχή με το προσωνύμιο «Πάσσαρης».

Δείτε βίντεο με τις μαρτυρίες: