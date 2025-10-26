Χανιά: Με αίμα βάφτηκε η γιορτή του κάστανου - Νεκρός άνδρας, τον πυροβόλησαν την ώρα του χορού

Με αίμα βάφτηκε η γιορτή του κάστανου στο Έλος Κισσάμου. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά πανηγύρια στην περιοχή των Χανίων, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της γιορτής έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα ένας 52χρονος άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά έως τώρα, ακούστηκαν τουλάχιστον δύο πυροβολισμοί και ο 52χρονος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Λέγεται ότι εκείνη την ώρα το θύμα βρισκόταν στην πίστα του χορού. Ενώ το κέφι είχε «ανάψει» για τα καλά και ο κόσμος έτρωγε, έπινε και χόρευε στην πίστα όπου τραγουδούσε δημοφιλής Κρητικός καλλιτέχνης, ξαφνικά ένα άτομο άνοιξε πυρ στοχευμένα, όπως περιγράφεται, κατά συγκεκριμένου προσώπου που χόρευε.

Στην συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, και αναζητείται, ενώ ο άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Σκηνές πανικού

Ακολούθησαν σκηνές πανικού και πανζουρλισμού. Ο καλλιτέχνης από το πάλκο φώναζε «ένας γιατρός, ένας γιατρός». Δόθηκαν όπως-όπως από παριστάμενους οι πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση του τραυματία ήταν αποκαρδιωτική, σύμφωνα με όσα περιέγραψαν στο Cretalive.gr αυτόπτες μάρτυρες.

Δυστυχώς πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Λέγεται ότι πιθανότατα το αιματηρό επεισόδιο σχετίζεται με άλλο ένοπλο συμβάν που είχε σημειωθεί στην περιοχή πέρυσι. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό που συνέβη σήμερα, ήταν μία μορφή αντίποινου για ό,τι είχε γίνει στο πρόσφατο παρελθόν.