Κρήτη: Οδηγούσε και πυροβολούσε στον αέρα - Χειροπέδες σε 27χρονο

Σε άλλο επίπεδο έχει πάει η παραβατικότητα, κυρίως στην περιφέρεια. Στην Κρήτη η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε έναν 27χρονο που κατηγορείται για παραβάσεις στη νομοθεσία περί όπλων.

Ειδικότερα πρώτες πρωινές ώρες στις 12 Οκτωβρίου, ο 27χρονος, σύμφωνα με το flashnews.gr, οδηγώντας αυτοκίνητο σε περιοχή του Ηρακλείου, προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών και στη συνέχεια αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ από το σημείο κατασχέθηκαν έξι κάλυκες.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε χθες ο 27χρονος και συνελήφθη καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του και σε όχημα που χρησιμοποιεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγια. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.