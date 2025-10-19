Κρήτη: Εγκλωβίστηκε τραυματισμένη 45χρονη σε φαράγγι - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα επιχείρηση διάσωσης για τη διάσωση μιας γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και δεν μπορεί να μετακινηθεί στο Φαράγγι του Αγίου Αντωνίου, ευρύτερα γνωστό ως Φαράγγι της Πατσού, στην Κρήτη,



Σύμφωνα με το Cretalive.gr, πρόκειται για 45χρονη ελληνίδα πεζοπόρο, η οποία εγκλωβίστηκε σε δυσπρόσιτο σημείο του φαραγγιού. Οι συνοδοιπόροι της ενημέρωσαν τις αρχές μέσω της υπηρεσίας 112, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική και τις υπόλοιπες διασωστικές δυνάμεις.



Η γυναίκα αναμένεται να απομακρυνθεί προσεκτικά από το δύσβατο σημείο και να παραδοθεί στο ΕΚΑΒ για την περαιτέρω μεταφορά της σε νοσοκομείο και την παροχή ιατρικής φροντίδας.



Οι αρχές υπενθυμίζουν στους επισκέπτες των φαραγγιών να ακολουθούν πάντα τα μέτρα ασφαλείας και να μην επιχειρούν μόνοι τους πεζοπορίες σε δύσβατες περιοχές.