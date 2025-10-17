Ρέθυμνο: Από όπλα και φυσίγγια μέχρι εκρηκτικά και αρχαία - 77χρονος έκανε το σπίτι του οπλοστάσιο

Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο είχε ένας 77χρονος από το Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης (16/10) όταν οι αστυνομικοί αξιοποιώντας κατάλληλα στοιχεία που είχαν πήγαν στο σπίτι του 77χρονου που βρίσκεται σε περιοχή του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και σε χώρους που χρησιμοποιεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

4 πολεμικά τυφέκια

2 πιστόλια

1 μακρύκανο πυροβόλο όπλο

1 περίστροφο

3 χειροβομβίδες

1 αεροβόλο

7 κυνηγετικά όπλα

12 γεμιστήρες

2.000 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

343 γραμμάρια ζελατοδυναμίτιδα

6 μασούρια δυναμίτη

1 ακαριαίο φυτίλι

14 πυροκροτητές

Τμήμα οβίδας όλμου

70 κροτίδες

1 μαχαίρι

6 θήκες πιστολιών και περιστρόφων

2 διόπτρες μακρύκανου όπλου

1 βαλλίστρα με 6 βέλη

1 πήλινος αμφορέας και πλήθος πήλινων και λίθινων θραυσμάτων αγνώστου χρονικής περιόδου και

1 κυλινδρικό αντικείμενο (τύπου βραχιόλι)

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

