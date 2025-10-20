Ρέθυμνο: Νεκρός ο 50χρονος εργολάβος μετά την μοιραία πτώση

Δεν τα κατάφερε δυστυχώς ο 50χρονος ελληνικής καταγωγής άντρας, ο οποίος βρέθηκε στο κενό από μεγάλο ύψος το πρωί της Δευτέρας (20/10), στο Ρέθυμνο.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε μιλώντας στο Cretalive ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου κ. Κώστας Νικολιδάκης.

