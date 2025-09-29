Ρέθυμνο: Διανομή αλληλογραφίας με… γαϊδουράκι!

Καβάλα σ' ένα γαϊδουράκι, που το’ χει νοικιασμένο, μοίραζε τα γράμματα στα χωριά του κάτω Μυλοποτάμου ο Γιώργος Δουλγεράκης, τα πρώτα του χρόνια ως ταχυδρόμος, στα μισά της δεκαετίας του ‘60.

Η ανιστόρησή του στο Cretalive, για εκείνη την αγνή και πιο αθώα εποχή, προσιδιάζει με σκηνές ελληνικής ταινίας: ασπρόμαυρης, που ζωντανεύει και χρωματίζεται από τον νοσταλγικό τόνο της φωνής του.

Διαβάστε μία νοσταλγική ιστορία από τα παλιά χρόνια του Μυλοποτάμου.