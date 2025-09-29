Ελλάδα Ρέθυμνο Local News

Ρέθυμνο: Διανομή αλληλογραφίας με… γαϊδουράκι!

Ο Γιώργος Δουλγεράκης, συνταξιούχος ταχυδρόμος, ανιστορεί τα χρόνια του στην ενεργό δράση.

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Καβάλα σ' ένα γαϊδουράκι, που το’ χει νοικιασμένο, μοίραζε τα γράμματα στα χωριά του κάτω Μυλοποτάμου ο Γιώργος Δουλγεράκης, τα πρώτα του χρόνια ως ταχυδρόμος, στα μισά της δεκαετίας του ‘60.

Η ανιστόρησή του στο Cretalive, για εκείνη την αγνή και πιο αθώα εποχή, προσιδιάζει με σκηνές ελληνικής ταινίας: ασπρόμαυρης, που ζωντανεύει και χρωματίζεται από τον νοσταλγικό τόνο της φωνής του.

Διαβάστε μία νοσταλγική ιστορία από τα παλιά χρόνια του Μυλοποτάμου.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Ρέθυμνο Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader