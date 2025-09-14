Ρέθυμνο: Υπάλληλος ταβέρνας εντόπισε νεκρό το αφεντικό του - Μυστήριο τα αίτια του θανάτου του

Στη θλίψη βυθίστηκε το Ρέθυμνο το βράδυ του Σαββάτου (13/9) στην είδηση θανάτου ενός αγαπητού επιχειρηματία, ιδιοκτήτη ταβέρνας τον οποίο εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του υπάλληλος του καταστήματος.

Ο υπάλληλος που βρήκε τον άτυχο 61χρονο ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως, δυστυχώς, άφησε την τελευταία του πνοή ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με το cretalive.