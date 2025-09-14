Θρήνος στη Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Λάρισα μετά την είδηση θανάτου ενός άνδρα ηλικίας περίπου 75 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμα του στο κέντρο της πόλης το βράδυ της Κυριακής (14/9) λίγο πριν τις 9.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του τοπικού μέσου larissanet.gr, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος εγείροντας αρκετά ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Μάλιστα, για το συμβάν ζητήθηκε νεκροψία – νεκροτομή του 75χρονου ενώ τη σχετική έρευνα διενεργεί το Α.Τ. Λάρισας για να απαντηθούν τα ερωτήματα που έχουν προκύψει.